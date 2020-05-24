دولي

كندا تسجل 1127 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

كندا تسجل 1127 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الكندية تسجيل 1127 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية، و97 حالة وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة: "تم رصد 1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 82892، كما تم تسجيل 97 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 6277 حالة".

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، قد صرح في وقت سابق من الشهر الحالي بأن وزارة الصحة في بلاده صادقت على إجراء أول اختبارات سريرية للقاح تم تصميمه في كندا ضد فيروس كورونا المستجد.

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