دولي

زعيم كوريا الشمالية يترأس اجتماعًا لتعزيز الردع النووي

زعيم كوريا الشمالية يترأس اجتماعًا لتعزيز الردع النووي
زعيم كوريا الشمالية خلال اجتماع سابق للمكتب السياسي للحزب المركزي
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية، أن زعيم الجارة الشمالية كيم يونج أون، ترأس اجتماعًا للجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم، لتعزيز الردع النووي، حسبما نقلت العربية.

لم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أي صور للزعيم كيم جونغ أون على مدار ثلاثة أسابيع، وتحديدا منذ ظهوره بافتتاح مصنع أسمدة في الأول من مايو الجاري.

وردا على سؤال عن غياب كيم عن الأنظار، قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، الجمعة، وفق ما نقلته (العين) إنها "تتابع الوضع"، فيما أشار محللون إلى أن ظهور زعيم كوريا الشمالية على الملأ كان أقل بوضوح من المعتاد خلال شهري مايو وأبريل.

وظهر كيم علنا 4 مرات فحسب في شهري أبريل ومايو، مقارنة مع 27 مرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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