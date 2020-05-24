دولي

منظمة الصحة العالمية: الوباء يتخذ مسارا مختلفا في أفريقيا

منظمة الصحة العالمية: الوباء يتخذ مسارا مختلفا في أفريقيا
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة الصحة العالمية إن الوباء "يبدو أنه يتخذ مسارًا مختلفًا في أفريقيا"،مشيرةً إلى أن أعداد الحالات "لم تنمو بنفس المعدل، كما هو الحال في مناطق أخرى" ولم تشهد القارة ارتفاع معدل الوفيّات كما في بعض أجزاء العالم.

تجاوز عدد الإصابات 100 ألف في القارّة الأفريقيّة، يوم الجمعة، ومع ذلك لم تبلغ مستويات عالية بالوفيّات أو الأزمات الناجمة عنها، رغمًا من هشاشة أنظمتها الصحيّة، وذلك وفق (عرب 48).

وتوفي أكثر من 3 آلاف شخص من فيروس كورونا في جميع أنحاء القارة البالغ عددهم 1.3 مليار شخص، بينما تعافى أكثر من 41 ألف شخصًا منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في القارة قبل 14 أسبوعًا. وبالمقارنة، شهدت أوروبا أكثر من 4 آلاف و900 حالة وفاة عندما وصلت إلى 100 ألف إصابة.

وأضافت أن "هذه الأرقام نتيجة الديموغرافيا وعوامل محتملة أخرى"، كما يشير التحليل المبكر الذي أجرته منظمة الصحة العالمية. وذكرت أن "أفريقيا هي أصغر قارة من الناحية الديموغرافية، حيث أن أكثر من 60٪ من السكان تحت سن 25 عامًا".

وسلطت منظمة الصحة العالمية الضوء أيضًا على أن الحكومات الأفريقية فرضت بسرعة تدابير تقييدية على سكانها في محاولة للحد من انتشار الفيروس. وعلى الرغم من "التقدم الملحوظ في الفحوصات"، فإن معدلات الفحوصات في أفريقيا لا تزال منخفضة مقارنة بالدول الأخرى.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أن الوباء "لا يزال يمثل تهديدًا كبيرًا للأنظمة الصحية في القارة". في حين أن عدد الحالات سيزداد.

وأشار مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض، جون نكينجاسونج إلى أن "أفريقيا شهدت نفس العدد تقريبًا من الحالات الجديدة في الأسبوع الماضي كما في الأسبوع السابق".

وقال "نأمل أن يستمر هذا الاتجاه" بدلًا من أزمة خاطفة وسريعة. في حين أن عمليات الإغلاق المبكرة أبطأت نموّ الوباء في أفريقيا، وأصرّ نكينجاسونج على أنه "لا يعني ذلك أن أفريقيا قد تم إنقاذها".

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو مويتي، مؤيدًا هذه الفكرة، إن "فيروس كورونا قد وصل إلى اليابسة في أفريقيا ولكن يجب ألا ننخدع بالرضا عن الذات".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الحالات يمكن أن تزيد بشكل كبير الآن بعد أن قامت العديد من الدول برفع الإغلاق تدريجيًا.

أخبار ذات صلة

كندا تسجل 1127 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

كندا تسجل 1127 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

زعيم كوريا الشمالية يترأس اجتماعًا لتعزيز الردع النووي

زعيم كوريا الشمالية يترأس اجتماعًا لتعزيز الردع النووي

شاهد: الجيش الأمريكي يختبر سلاحاً ليزرياً لتدمير الطائرات أثناء التحليق

شاهد: الجيش الأمريكي يختبر سلاحاً ليزرياً لتدمير الطائرات أثناء التحليق

تَعرّف على الدول التي احتفلت بعيد الفطر اليوم

تَعرّف على الدول التي احتفلت بعيد الفطر اليوم

روسيا: مستعدون لتنظيم لقاء بين عباس ونتنياهو

روسيا: مستعدون لتنظيم لقاء بين عباس ونتنياهو

مركز الفلك الدولي: قد تكون رؤية الهلال بالدول الإسلامية التي أعلنت عيد الفطر خاطئة

مركز الفلك الدولي: قد تكون رؤية الهلال بالدول الإسلامية التي أعلنت عيد الفطر خاطئة

بايدن: السود &#34;ليسوا سوداً&#34; إذا فكروا بالتصويت لترامب

بايدن: السود "ليسوا سوداً" إذا فكروا بالتصويت لترامب

وزير الدفاع الأمريكي: لقاح (كورونا) سيكون جاهزًا نهاية العام

وزير الدفاع الأمريكي: لقاح (كورونا) سيكون جاهزًا نهاية العام

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يعتدي على عدد من المواطنين ويمنعهم من دخول بيت إكسا

جيش الاحتلال يعتدي على عدد من المواطنين ويمنعهم من دخول بيت إكسا

الأسير سامي جنازرة يرزق بطفله الرابع (محمد)

الأسير سامي جنازرة يرزق بطفله الرابع (محمد)

الفاتيكان: ضم الضفة يعرض السلام بالمنطقة للخطر

الفاتيكان: ضم الضفة يعرض السلام بالمنطقة للخطر

جولة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل

جولة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل

معروف: صلاة العيد ستسير وفق الإجراءات الوقائية المُقرة من وزارتي الصحة والأوقاف

معروف: صلاة العيد ستسير وفق الإجراءات الوقائية المُقرة من وزارتي الصحة والأوقاف

عريقات: فريق ترامب للسلام عبارة عن خليط من الجهلة والمتغطرسين

عريقات: فريق ترامب للسلام عبارة عن خليط من الجهلة والمتغطرسين

الاحتلال يُحول أسيرًا من مخيم جنين للاعتقال الإداري

الاحتلال يُحول أسيرًا من مخيم جنين للاعتقال الإداري

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بعد فحص 58 عينة إضافية

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بعد فحص 58 عينة إضافية

منوعات

ياسمين صبري تثير الجدل بصورة من داخل طائرة زوجها الخاصة

ياسمين صبري تثير الجدل بصورة من داخل طائرة زوجها الخاصة

صابر الرباعي يختار اسماً غير مألوف لابنته الرابعة

صابر الرباعي يختار اسماً غير مألوف لابنته الرابعة

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

ضيفها مطرب شعبي.. سر إلغاء عرض آخر حلقات &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

ضيفها مطرب شعبي.. سر إلغاء عرض آخر حلقات "رامز مجنون رسمي"

سمية الخشاب تثير الجدل بسبب آخر صورها

سمية الخشاب تثير الجدل بسبب آخر صورها

دينا الشربيني تتحدث لأول مرة عن علاقتها بأبناء عمرو دياب

دينا الشربيني تتحدث لأول مرة عن علاقتها بأبناء عمرو دياب

فنان مصري يحتفي بابن شقيقه الذي قضى في &#34;ملحمة البرث&#34;

فنان مصري يحتفي بابن شقيقه الذي قضى في "ملحمة البرث"

محمد رمضان يغني بالفصحى لأول مرة مع ابنته &#34;مريم&#34; في إعلان كويتي

محمد رمضان يغني بالفصحى لأول مرة مع ابنته "مريم" في إعلان كويتي

شاهد أقوى خمس &#34;خضات&#34; في &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

شاهد أقوى خمس "خضات" في "رامز مجنون رسمي"

شاهد المشهد المحذوف من &#34;البرنس&#34;.. &#34;دفن ليلى&#34;

شاهد المشهد المحذوف من "البرنس".. "دفن ليلى"

عربي

ملامح العيد في الأردن: الصلاة في المنازل.. وارتداء ملابس شتوية

ملامح العيد في الأردن: الصلاة في المنازل.. وارتداء ملابس شتوية

أبوظبي: الحبس والغرامة عقوبة المتاجرة بالألعاب النارية بلا ترخيص

أبوظبي: الحبس والغرامة عقوبة المتاجرة بالألعاب النارية بلا ترخيص

سوريا تُسجل أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

سوريا تُسجل أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

شاهد: لحظة قياس طبيب السجن النبض للتأكد من وفاة &#34;هشام عشماوى&#34; بعد إعدامه

شاهد: لحظة قياس طبيب السجن النبض للتأكد من وفاة "هشام عشماوى" بعد إعدامه