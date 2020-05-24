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ملامح العيد في الأردن: الصلاة في المنازل.. وارتداء ملابس شتوية

ملامح العيد في الأردن: الصلاة في المنازل.. وارتداء ملابس شتوية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأوقاف في الأردن، أن صلاة عيد الفطر اليوم، ستقام في المنازل التزاما بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس (كورونا) والحفاظ على الصحة العامة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته (سكاي نيوز) عربية إن "صلاة العيد سُنة مؤكدة، ويجوز أن تقام في البيوت جماعة أو فرادى، حيث سيتم بث تكبيرات العيد عبر مكبرات مساجد المملكة، مع إبقاء العمل بقرار إغلاق المساجد".

ودعت الوزارة المواطنين إلى البقاء في بيوتهم والالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بمواجهة جائحة (كورونا).

وحول الأجواء، أكد مدير العمليات، في موقع "طقس العرب" الأردني أسامة الطريفي، أن بعض الأردنيين سيلجؤون لارتداء الملابس الشتوية في منازلهم أول أيام عيد الفطر.

وقال إن "المنخفض الجوي الذي سيؤثر على الأردن الأحد، سيحدث انخفاضا واضحا بدرجات الحرارة، الأمر الذي سيستدعي ارتداء الملابس الشتوية واستعمال أنظمة التدفئة في المناطق الجبلية".

وأشار الطريفي، إلى أن "شهر مايو الحالي هو عبارة عن فترة انتقالية بين فصلي الشتاء والصيف".

وتابع: "بعد العيد، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها، فيما يبقى النمط الصيفي المعتدل في شهر يونيو المقبل".

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