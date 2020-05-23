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وزير الصحة السوداني: فيروس (كورونا) يركض أمامنا

وزير الصحة السوداني: فيروس (كورونا) يركض أمامنا
وزير الصحة السوداني
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الصحة السوداني، إنه يقر بالتقصير الذي رافق تطبيق القوات النظامية والولايات والسلطات المحلية، للإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى مواجهة فيروس كورونا في البلاد.

وقال علي التوم، إنه "يتفق مع من يرى أن عدد المصابين في السودان بكورونا، أكبر من العدد المعلن عنه حاليا"، مؤكدا اكتمال التحضيرات لعودة السودانيين العالقين في دول أخرى، بعد إغلاق الحدود تحسبا لتفشي الوباء، وفق (روسيا اليوم). 

وأشار إلى أن "تلك الإجراءات، تشمل الحجر على العائدين في مناطق غير سكنية، وفحصهم، وعلاجهم إذا اقتضى الأمر".

ودهش التوم، لحوادث الاعتداء التي تعرض لها مؤخرا بعض الكوادر الطبية بالخرطوم، مشيرا إلى قرب اكتمال حزمة من الإجراءات الرامية لتوفير الحماية للطواقم الصحية، وتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية.

وقال إن ضعف تطبيق الإجراءات الاحترازية، دفع بالبلاد لأن تكون "خلف الفيروس، الذي صار يركض أمامنا".

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