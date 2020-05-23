شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يعتدي على عدد من المواطنين ويمنعهم من دخول بيت إكسا

جيش الاحتلال يعتدي على عدد من المواطنين ويمنعهم من دخول بيت إكسا
رام الله - دنيا الوطن
اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي المتواجدون على حاجز بلدة بيت إكسا شمال غرب مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم السبت، على عدد من المواطنين.

وقالت وكالة (وفا)، إن جنود الاحتلال أوقفوا عددا من المركبات المارة عبر الحاجز، وفتشوها، واعتدوا على عدد من المواطنين، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم، قبل أن يغلقوا الحاجز في كلا الاتجاهين.

وتتعرض البلدة المحاصرة بالمستوطنات وجدار الفصل العنصري لحملة تضييق ممنهجة من قبل الاحتلال الذي عزلها عن محيطها، وأقام الحاجز على مدخلها الوحيد.

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