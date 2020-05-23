عربي

الأردن يُعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن يُعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، فيما سُجلت 9 حالات شفاء.

وأضاف الوزارة، خلال موجز إعلامي، أن اثنتين من الحالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسيّة عربيّة تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع، وحالتين لأردنيين عائدين من الخارج (ماليزيا)، كانا يخضعان للحجر الصحّي في أحد فنادق العاصمة عمّان، تمّ نقلهما إلى مستشفى الأمير حمزة، وفق وكالة (وفا).

وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الأردن وصل إلى 704 إصابات.

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