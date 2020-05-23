شؤون فلسطينية

مصر تسجل قفزة جديدة بوفيات وإصابات فيروس (كورونا)

مصر تسجل قفزة جديدة بوفيات وإصابات فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، وإصابة 727.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، في بيان صحفي،  أن إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم بلغ 16513 حالة، من ضمنها 4628 تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و735 حالة وفاة، وفق وكالة (وفا). 

كما أعلنت خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى اليوم.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة، من ضمنهم الـ 4628 متعافيًا.

وقالت وزارة الصحة المصرية: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


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