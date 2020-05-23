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حفتر: سنستهدف كل تركي على الأراضي الليبية

حفتر: سنستهدف كل تركي على الأراضي الليبية
خليفة حفتر
رام الله - دنيا الوطن
دعا القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى استهداف كل تركي وكل مرتزق على الأراضي الليبية معتبرا أنهم أهداف مشروعة للجيش الوطني الليبي.

وأمر حفتر كلا من الضباط والقيادة بجميع المحاور والجنود إلى استمرار القتال، قائلاً: "إنكم تخوضون حربًا مقدسة مفتوحة على كل الجبهات"، وفق وكالة (سبوتنك).

وتابع: "إنكم تخوضون حربًا شاملة ليس فيها إلا النصر كما تعودنا في كل معاركنا ضد الإرهاب، وسنقاتل ونقاتل حتي نرد المستعمر التركي".

ودعا حفتر ضباط وجنود القيادة العامة إلى استهداف كل "كل باغي وطئ أرضنا لاحتلالها وكل مرتزق وكل عميل خائن باع الوطن للمستعمر وانحاز لصف العدوان"، مشيرا إلى أن "هدف مشروع لنيران قذائفكم فلا تأخذكم بهم رحمة ولا شفقة".

وينفذ الجيش الوطني الليبي، منذ نيسان/أبريل 2019، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس العاصمة، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها برئاسة فائز السراج، والتي تشكلت بموجب الاتفاق السياسي.

وتصاعد الصراع بشدة في الأسابيع الماضية، ودار قتال عنيف على عدة جبهات في غرب البلاد على الرغم من دعوات عاجلة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لوقف إطلاق النار من أجل التصدي لأزمة تفشي فيروس "كورونا".

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