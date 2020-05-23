جنرال إسرائيلي: حزب الله أخرجنا من لبنان





وأكد آيزنكوت، في حواره مع صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن حزب الله نجح عبر سلسلة من العمليات العسكرية المعقدة في إحراج الجيش الإسرائيلي، والتسبب في سقوط عدد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، ما أجبره على الخروج من لبنان، وهو ما كان يسعى إليه الحزب.





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، إن حزب الله، نجح في إخراج إسرائيل من لبنان، عبر حرب العصابات.وأضاف الجنرال، خلال تعليقه على مرور 20 عاما على إنسحاب إسرائيل من لبنان: "نجح حزب الله اللبناني في تحقيق هدفه الاستراتيجي مع الجيش الإسرائيلي، والقاضي بإخراج إسرائيل من لبنان، عبر حرب عصابات، أو حرب استنزاف مع قواتنا العسكرية".