شؤون فلسطينية

حزب التحرير يُعلن اليوم السبت أول أيام عيد الفطر

حزب التحرير يُعلن اليوم السبت أول أيام عيد الفطر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حزب التحرير في فلسطين، أن اليوم السبت هو أول أيام عيد الفطر المبارك، معتبراً أن اعتبار يوم الأحد أول أيام العيد خطأً وقع فيه الكثيرين.

جاء ذلك في توضيح نشرته الصفحة الرسمية للحزب على "فيسبوك"، صادر عن أمير حزب التحرير عطاء أبو الرشتة، جاء فيه: 

توضيح بخصوص ثبوت رؤية هلال شوال لهذا العام 1441هـ -2020م

أولاً: كنت أرسلت لكم في حدود العاشرة مساء بتوقيت المدينة من الليلة الماضية (ليلة السبت) أن الهلال لم يُرَ هذه الليلة، وذلك بناء على تقارير تحري الهلال التي وردت علينا، ونحن عادة لا نتأخر عن العاشرة أو العاشرة والنصف بتوقيت المدينة من ليلة الرؤية حتى لا نتأخر في الإعلان عن الإخوة الذين في الشرق، فيصلهم الإعلان قبيل إذان الفجر كإندونيسيا ونحوها، وعليه فقد صدر الإعلان بأن يكون السبت 23/05/2020 هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن العيد هو يوم الأحد 24/05/2020.

ثانياً: ثم جاءنا خبر أن الهلال قد رؤي من ثلاثة من المسلمين في تنزانيا، بالإضافة إلى مشاهدين آخرين في أفريقيا... فأرسلنا إلى مندوبنا هناك أن يرسل اثنين إلى من رأى للتحقق من هذا الأمر، وقد فعل، وأرسل لنا الجواب وهو على النحو التالي:

5. ]The 3 witnesses saw a very thin crescent 

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