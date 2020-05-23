شؤون فلسطينية

تفاصيل جدول وصل وفصل الكهرباء بقطاع غزة خلال العيد

تفاصيل جدول وصل وفصل الكهرباء بقطاع غزة خلال العيد
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن 
قالت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، إن جدول وصل وقطع الكهرباء خلال فترة عيد الفطر السعيد ستكون ثمان ساعات وصل مقابل ثمانية فصل.

وأوضحت الشركة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه إذا توفرت أي كمية كهرباء إضافية سيتم توزيعها بالتساوي على مختلف المناطق، داعيةً المواطنين لترشيد الاستهلاك، وخاصة عدم الافراط في استخدام أجهزة التكييف والتبريد لمن يمتلكونها.

وأضافت الشركة: "المطلوب استخدام الاجهزة بشكل عقلاني وحكيم دون تبذير واسراف، والتواصل على رقم 133 للطوارئ، وستكون خدمات الصيانة والاستعلامات واحتمال الكهرباء وشحن العدادات عبر المنافذ المعتمدة متاحة على مدار الساعة".

أخبار ذات صلة

حزب التحرير يُعلن اليوم السبت أول أيام عيد الفطر

حزب التحرير يُعلن اليوم السبت أول أيام عيد الفطر

الفاتيكان: ضم الضفة يعرض السلام بالمنطقة للخطر

الفاتيكان: ضم الضفة يعرض السلام بالمنطقة للخطر

الأوقاف بغزة تُصدر تعليماتها بشأن صلاة العيد بالمساجد والساحات

الأوقاف بغزة تُصدر تعليماتها بشأن صلاة العيد بالمساجد والساحات

كنيسة القيامة تُعيد فتح أبوابها غداً مع الالتزام بإجراءات السلامة

كنيسة القيامة تُعيد فتح أبوابها غداً مع الالتزام بإجراءات السلامة

جولة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل

جولة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل

الصحة بغزة: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بالقطاع

الصحة بغزة: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بالقطاع

معروف: صلاة العيد ستسير وفق الإجراءات الوقائية المُقرة من وزارتي الصحة والأوقاف

معروف: صلاة العيد ستسير وفق الإجراءات الوقائية المُقرة من وزارتي الصحة والأوقاف

عريقات: فريق ترامب للسلام عبارة عن خليط من الجهلة والمتغطرسين

عريقات: فريق ترامب للسلام عبارة عن خليط من الجهلة والمتغطرسين

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

شؤون فلسطينية

الفاتيكان: ضم الضفة يعرض السلام بالمنطقة للخطر

الفاتيكان: ضم الضفة يعرض السلام بالمنطقة للخطر

جولة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل

جولة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل

الاحتلال يُحول أسيرًا من مخيم جنين للاعتقال الإداري

الاحتلال يُحول أسيرًا من مخيم جنين للاعتقال الإداري

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بعد فحص 58 عينة إضافية

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بعد فحص 58 عينة إضافية

المالكي: نُثمن الدعم المصري لشعبنا في ظل (كورونا)

المالكي: نُثمن الدعم المصري لشعبنا في ظل (كورونا)

تيسير خالد: على الوزارات الاستعداد لإطلاع الرأي العام على خططها

تيسير خالد: على الوزارات الاستعداد لإطلاع الرأي العام على خططها

وزارة الاقتصاد: إحالة 30 مخالفاً للنيابة العامة

وزارة الاقتصاد: إحالة 30 مخالفاً للنيابة العامة

خالد مشعل يُوجّه رسالة إلى النظام الحاكم في السودان

خالد مشعل يُوجّه رسالة إلى النظام الحاكم في السودان

منوعات

ياسمين صبري تثير الجدل بصورة من داخل طائرة زوجها الخاصة

ياسمين صبري تثير الجدل بصورة من داخل طائرة زوجها الخاصة

صابر الرباعي يختار اسماً غير مألوف لابنته الرابعة

صابر الرباعي يختار اسماً غير مألوف لابنته الرابعة

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

ضيفها مطرب شعبي.. سر إلغاء عرض آخر حلقات &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

ضيفها مطرب شعبي.. سر إلغاء عرض آخر حلقات "رامز مجنون رسمي"

سمية الخشاب تثير الجدل بسبب آخر صورها

سمية الخشاب تثير الجدل بسبب آخر صورها

دينا الشربيني تتحدث لأول مرة عن علاقتها بأبناء عمرو دياب

دينا الشربيني تتحدث لأول مرة عن علاقتها بأبناء عمرو دياب

فنان مصري يحتفي بابن شقيقه الذي قضى في &#34;ملحمة البرث&#34;

فنان مصري يحتفي بابن شقيقه الذي قضى في "ملحمة البرث"

محمد رمضان يغني بالفصحى لأول مرة مع ابنته &#34;مريم&#34; في إعلان كويتي

محمد رمضان يغني بالفصحى لأول مرة مع ابنته "مريم" في إعلان كويتي

شاهد أقوى خمس &#34;خضات&#34; في &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

شاهد أقوى خمس "خضات" في "رامز مجنون رسمي"

&#34;الاختيار&#34; ينشر مشهد حقيقي لرد فعل هشام عشماوي عقب النطق بحكم إعدامه

"الاختيار" ينشر مشهد حقيقي لرد فعل هشام عشماوي عقب النطق بحكم إعدامه

عربي

سوريا تُسجل أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

سوريا تُسجل أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

شاهد: لحظة قياس طبيب السجن النبض للتأكد من وفاة &#34;هشام عشماوى&#34; بعد إعدامه

شاهد: لحظة قياس طبيب السجن النبض للتأكد من وفاة "هشام عشماوى" بعد إعدامه

شاهد: الداخلية المصرية تكشف تفاصيل جديدة حول عملية سيناء

شاهد: الداخلية المصرية تكشف تفاصيل جديدة حول عملية سيناء

السعودية: صلاة عيد الفطر في الحرمين دون مصلين

السعودية: صلاة عيد الفطر في الحرمين دون مصلين