تفاصيل جدول وصل وفصل الكهرباء بقطاع غزة خلال العيد

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خاص دنيا الوطن

قالت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، إن جدول وصل وقطع الكهرباء خلال فترة عيد الفطر السعيد ستكون ثمان ساعات وصل مقابل ثمانية فصل.



وأوضحت الشركة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه إذا توفرت أي كمية كهرباء إضافية سيتم توزيعها بالتساوي على مختلف المناطق، داعيةً المواطنين لترشيد الاستهلاك، وخاصة عدم الافراط في استخدام أجهزة التكييف والتبريد لمن يمتلكونها.



وأضافت الشركة: "المطلوب استخدام الاجهزة بشكل عقلاني وحكيم دون تبذير واسراف، والتواصل على رقم 133 للطوارئ، وستكون خدمات الصيانة والاستعلامات واحتمال الكهرباء وشحن العدادات عبر المنافذ المعتمدة متاحة على مدار الساعة".