شؤون فلسطينية

الأوقاف بغزة تُصدر تعليماتها بشأن صلاة العيد بالمساجد والساحات

الأوقاف بغزة تُصدر تعليماتها بشأن صلاة العيد بالمساجد والساحات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، السبت، تعليمات بشأن صلاة عيد الفطر السعيد غداً الأحد، مشيرةً إلى أنه تم إعداد دراسة مدى مناسبة الاستمرار في قرار أداء صلاة العيد، وخاصة بعد زيادة المخاطر الصحية واكتشاف أعداد جديدة من المصابين بفيروس كورونا في الحجر.

وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تقرر الاستمرار في أداء صلاة العيد في المساجد والساحات التابعة لها، داعية كبار السن والمرضى والنساء والأطفال إلى أدائها جماعة في البيوت، ومن حضر عليه الالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة.

وقال البيان: "أجرينا تقييمًا شاملًا بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، وأعدنا دراسة مدى مناسبة الاستمرار في قرار أداء صلاة العيد كما أعلنا عنه سابقًا، وخاصة بعد زيادة المخاطر الصحية واكتشاف أعداد جديدة من المصابين في الحجر".

وتابع البيان: "أمام النتائج الإيجابية للتقييم، والانضباط العالي الذي قدمه المصلون في صلاة الجمعة، كان القرار الاستمرار في أداء صلاة العيد في المساجد والساحات التابعة لها؛ لأنها شعيرة مهمة لا تتكرر في العام إلا مرتين، وأقل ما قيل في حكمها أنها سنة، وقد أوجبها بعض الفقهاء، وقال آخرون أنها فرض كفاية".

وأضاف: "ندعو أهلنا إلى أداء صلاة العيد جماعة في البيوت، وخاصة كبار السن والمرضى والنساء والأطفال، فلا يشترط لصحة صلاة العيد عددٌ معيَّنٌ، علمًا أن الوزارة ستنشر الخطبة النموذجية المقترحة عبر موقعها؛ ليستفيد منها الذين سيُصلُّون العيد في البيوت".

وأكمل: "نؤكد على الرجال الأصحاء الذين سيشهدون صلاة العيد ضرورة التزام إجراءات الوقاية المعلن عنها سابقًا، واصطحاب الكمامة الخاصة، وسجادة الصلاة، والتزام التباعد، والاكتفاء بالمعايدة اللفظية.

وتابع: "ندعو اللجان المسجدية المشرفة على تنظيم الصلاة في المساجد، إلى إكمال المتطلبات اللازمة لأداء صلاة العيد وفق الإجراءات الصحية الآمنة".

واستطرد: "تحديد مدة خطبة العيد بألا تزيد عن عشر (10)دقائق، وندعو خطباءنا الكرام إلى الالتزام بذلك، واستثمار الخطبة في تعزيز إجراءات الواقية خلال أيام العيد".

وقال البيان: "ندعو أهلنا إلى ممارسة المعايدة الآمنة، بالاكتفاء بالمعايدة عبر وسائل التواصل، ومن أراد التزاور المباشر فيلتزم بارتداء الكمامة، والتباعد، والمعايدة دون معانقة ولا مصافحة".

واستكمل: "لا يزال الموقف بشأن صلاة الجمعة والجماعة في تقييم مستمر، وإن الالتزام بالإجراءات الوقائية يدعونا إلى اتخاذ قرارات إيجابية متقدمة مستقبلًا".

أخبار ذات صلة

الفاتيكان: ضم الضفة يعرض السلام بالمنطقة للخطر

الفاتيكان: ضم الضفة يعرض السلام بالمنطقة للخطر

كنيست القيامة تُعيد فتح أبوابها غداً مع الالتزام بإجراءات السلامة

كنيست القيامة تُعيد فتح أبوابها غداً مع الالتزام بإجراءات السلامة

جولة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل

جولة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل

الصحة بغزة: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بالقطاع

الصحة بغزة: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بالقطاع

معروف: صلاة العيد ستسير وفق الإجراءات الوقائية المُقرة من وزارتي الصحة والأوقاف

معروف: صلاة العيد ستسير وفق الإجراءات الوقائية المُقرة من وزارتي الصحة والأوقاف

عريقات: فريق ترامب للسلام عبارة عن خليط من الجهلة والمتغطرسين

عريقات: فريق ترامب للسلام عبارة عن خليط من الجهلة والمتغطرسين

الاحتلال يُحول أسيرًا من مخيم جنين للاعتقال الإداري

الاحتلال يُحول أسيرًا من مخيم جنين للاعتقال الإداري

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بعد فحص 58 عينة إضافية

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بعد فحص 58 عينة إضافية

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

شؤون فلسطينية

الفاتيكان: ضم الضفة يعرض السلام بالمنطقة للخطر

الفاتيكان: ضم الضفة يعرض السلام بالمنطقة للخطر

جولة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل

جولة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل

الاحتلال يُحول أسيرًا من مخيم جنين للاعتقال الإداري

الاحتلال يُحول أسيرًا من مخيم جنين للاعتقال الإداري

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بعد فحص 58 عينة إضافية

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بعد فحص 58 عينة إضافية

المالكي: نُثمن الدعم المصري لشعبنا في ظل (كورونا)

المالكي: نُثمن الدعم المصري لشعبنا في ظل (كورونا)

تيسير خالد: على الوزارات الاستعداد لإطلاع الرأي العام على خططها

تيسير خالد: على الوزارات الاستعداد لإطلاع الرأي العام على خططها

وزارة الاقتصاد: إحالة 30 مخالفاً للنيابة العامة

وزارة الاقتصاد: إحالة 30 مخالفاً للنيابة العامة

خالد مشعل يُوجّه رسالة إلى النظام الحاكم في السودان

خالد مشعل يُوجّه رسالة إلى النظام الحاكم في السودان

منوعات

ياسمين صبري تثير الجدل بصورة من داخل طائرة زوجها الخاصة

ياسمين صبري تثير الجدل بصورة من داخل طائرة زوجها الخاصة

صابر الرباعي يختار اسماً غير مألوف لابنته الرابعة

صابر الرباعي يختار اسماً غير مألوف لابنته الرابعة

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

ضيفها مطرب شعبي.. سر إلغاء عرض آخر حلقات &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

ضيفها مطرب شعبي.. سر إلغاء عرض آخر حلقات "رامز مجنون رسمي"

سمية الخشاب تثير الجدل بسبب آخر صورها

سمية الخشاب تثير الجدل بسبب آخر صورها

دينا الشربيني تتحدث لأول مرة عن علاقتها بأبناء عمرو دياب

دينا الشربيني تتحدث لأول مرة عن علاقتها بأبناء عمرو دياب

فنان مصري يحتفي بابن شقيقه الذي قضى في &#34;ملحمة البرث&#34;

فنان مصري يحتفي بابن شقيقه الذي قضى في "ملحمة البرث"

محمد رمضان يغني بالفصحى لأول مرة مع ابنته &#34;مريم&#34; في إعلان كويتي

محمد رمضان يغني بالفصحى لأول مرة مع ابنته "مريم" في إعلان كويتي

شاهد أقوى خمس &#34;خضات&#34; في &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

شاهد أقوى خمس "خضات" في "رامز مجنون رسمي"

&#34;الاختيار&#34; ينشر مشهد حقيقي لرد فعل هشام عشماوي عقب النطق بحكم إعدامه

"الاختيار" ينشر مشهد حقيقي لرد فعل هشام عشماوي عقب النطق بحكم إعدامه

عربي

سوريا تُسجل أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

سوريا تُسجل أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

السعودية: صلاة عيد الفطر في الحرمين دون مصلين

السعودية: صلاة عيد الفطر في الحرمين دون مصلين

شاهد: &#34;الاختيار&#34; يُذيع لحظة إعدام ضابط الصاعقة المصري السابق &#34;هشام عشماوي&#34;

شاهد: "الاختيار" يُذيع لحظة إعدام ضابط الصاعقة المصري السابق "هشام عشماوي"

نصر الله: أنظمة عربية وإسلامية تساعد إسرائيل وما أخذ بالقوة يسترد بالقوة

نصر الله: أنظمة عربية وإسلامية تساعد إسرائيل وما أخذ بالقوة يسترد بالقوة