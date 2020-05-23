دولي

شاهد: الجيش الأمريكي يختبر سلاحاً ليزرياً لتدمير الطائرات أثناء التحليق

شاهد: الجيش الأمريكي يختبر سلاحاً ليزرياً لتدمير الطائرات أثناء التحليق
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
نشر الجيش الأمريكي مقطع فيديو يوثق تجربته لسلاح ليزر جديد، قال إن بإمكانه تدمير الطائرات في الجو، حيث اختبر الجيش سلاحه على درون عادي (وليس طائرة) عبر توجيه شعاع ليزر نحوه من على متن السفينة البرمائية "بورتلاند".

وتم نشر فيديو الاختبار، من قبل الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ الأمريكي، وفق ما أوردت (روسيا اليوم). 

وقال مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية، إنه خلال الاختبار تم استخدام "فئة ليزر عالية الطاقة"، ولكن المصدر لم يحدد قوة الليزر، إلا أن شبكة CNN، نقلت عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن قوة الجهاز تبلغ حوالي 150 كيلووات.

وأضاف المصدر: "بفضل هذه القدرة المتقدمة الجديدة، فإننا نغير مفهوم الحرب البحرية بالنسبة للأسطول"، وذكر الاختبارات نفذت في 16 أيار/مايو، في المياه الدولية للمحيط الهادئ.


 


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