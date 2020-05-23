شؤون فلسطينية

جولة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل

جولة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
انتشرت مجموعة كبيرة من المستوطنين بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت في شوارع البلدة القديمة بمدينة الخليل.

وقام المستوطنين المدججين بالسلاح بجولة استفزازية للمواطنين، وأدى بعضهم صلوات تلمودية، قبل أن يواصلوا مسيرتهم

وعادة ما ينظم المستوطنون وطلاب المعهد الديني لتخريج الحاخامات جولات استفزازية في البلدية القديمة، للتضييق على المواطنين واجبارهم على الرحيل.

وتواصل سلطات الاحتلال تنفيذ مخططات تهويد الخليل والاستيلاء عليها، وكان آخر ما أعلنته في هذا الصدد مشروع تسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد الإبراهيمي.

واقر وزير الجيش السابق نفتالي بينيت مصادرة أراض تقع بمحاذاة المسجد بهدف إقامة ممر ومصعد وجسر للمستوطنين لدى اقتحام المسجد، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

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