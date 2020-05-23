الصحة بغزة: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كوورنا) المستجد لسيدة مسنة عائدة من خارج قطاع غزة.
وقالت الوزارة، في تصريح صحفي: "وفاة المسنة فضيلة محمد أبو ريدة 77 عام من محافظة خان يونس في مستشفى العزل بمعبر رفح جراء اصابتها بفيروس كورونا".
وأضافت الوزارة: "السيدة من ذوي الأمراض المزمنة وهي حالة الوفاة الأولى في قطاع غزة وجاري اتخاذ التدابير اللازمة وفق البرتوكول المعتمد لحالات الوفاة بفيروس كورونا".
وقالت الوزارة، في تصريح صحفي: "وفاة المسنة فضيلة محمد أبو ريدة 77 عام من محافظة خان يونس في مستشفى العزل بمعبر رفح جراء اصابتها بفيروس كورونا".
وأضافت الوزارة: "السيدة من ذوي الأمراض المزمنة وهي حالة الوفاة الأولى في قطاع غزة وجاري اتخاذ التدابير اللازمة وفق البرتوكول المعتمد لحالات الوفاة بفيروس كورونا".
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