الصحة بغزة: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بالقطاع

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كوورنا) المستجد لسيدة مسنة عائدة من خارج قطاع غزة.



وقالت الوزارة، في تصريح صحفي: "وفاة المسنة فضيلة محمد أبو ريدة 77 عام من محافظة خان يونس في مستشفى العزل بمعبر رفح جراء اصابتها بفيروس كورونا".



وأضافت الوزارة: "السيدة من ذوي الأمراض المزمنة وهي حالة الوفاة الأولى في قطاع غزة وجاري اتخاذ التدابير اللازمة وفق البرتوكول المعتمد لحالات الوفاة بفيروس كورونا".











رام الله - دنيا الوطن