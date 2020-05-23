معروف: صلاة العيد ستسير وفق الإجراءات الوقائية المُقرة من وزارتي الصحة والأوقاف

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، إن خطة العمل الحكومي في مواجهة الجائحة خلال العيد تركز على تشديد إجراءات منع التجمعات في الأماكن العامة.





وأضاف معروف، وفق وكالة (الرأي): "لذا اتخذ قرار بعدم السماح لعمل المتنزهات العامة وأماكن الترفيه والساحات المركزية، بحيث تتابع الشرطة تنفيذ القرار".





وتابع معروف: "صلاة العيد ستسير وفق الإجراءات والتدابير الوقائية التي تم اقرارها من وزارتي الصحة والأوقاف وستقوم طواقم وزارة الأوقاف وأسر المساجد بمتابعة الالتزام بهذه التعليمات كما جرى في صلاة الجمعة أمس".





واستطرد معروف: "نهيب بالمواطنين بالالتزام بسلسلة التدابير الوقائية والإجراءات الصحية سواء عند أداء صلاة العيد أو خلال أيام العيد وعدم التجمع في الأماكن العامة".





وتابع معروف: هناك جهات مشبوهة نشطت خلال الساعات الماضية في نشر عدد كبير من الإشاعات بشكل مدروس لإحداث بلبلة داخل مجتمعنا وحذرنا سابقا من تداول أية معلومات لم تصدرها جهات الاختصاص، وعناوين المعلومة الرسمية معروفة وواضحة".





رام الله - دنيا الوطن