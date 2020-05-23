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عريقات: فريق ترامب للسلام عبارة عن خليط من الجهلة والمتغطرسين

عريقات: فريق ترامب للسلام عبارة عن خليط من الجهلة والمتغطرسين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر
رام الله - دنيا الوطن
قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: إن ما جاء فى (صفقة القرن) يمكن إسرائيل من ضم 100% من الضفةً الغربية.

وأضاف عريقات: "جاء في نص صفقة القرن، "سيكون لإسرائيل سيادة أمنية كاملة من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط".

وجاءت تصريحات عريقات، أمام ندوة افتراضية لمنظمة (أمريكيون للسلام الآن) فى مختلف الولايات الأمريكية، واصفًا فريق ترامب للسلام بخليط من الجهلة والمتغطرسين".

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