الاحتلال يُحول أسيرًا من مخيم جنين للاعتقال الإداري

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رام الله - دنيا الوطن

حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في معتقل (عوفر)، أسيراً من مخيم جنين إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور.



وذكر ذوو الأسير الشيخ محمود سعيد السعدي (40 عاماً)، اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال في (عوفر) أبلغته بتحويله للاعتقال الإداري، بدعوه ما يُسمى بـ"الملف السري"، وفق وكالة (وفا).



يشار إلى أن السعدي، اعتقل قبل أيام على حاجز عسكري مفاجئ بالقرب من بلدة عرابة جنوب جنين، وتمت مصادرة مركبته، وكان أمضى سنوات في الأسر.