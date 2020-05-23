الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بعد فحص 58 عينة إضافية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزراة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، التقرير اليومي لآخر مستجدات فيروس (كورونا).وقالت صحة غزة: إنها أجرت 58 عينة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون الكشف عن إصابات جديدة بفيروس (كورونا).وأكّدت على أنّ عدد الإصابات المؤكدة، بلغ 55 حالة، ما زال منها 39 حالة موجبة "مصابة بالفيروس"، دون تسجيل أي حالة وفاة في قطاع غزة.وأشارت إلى أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغت 8,824 عينة، بينها 8,769 ظهرت نتيجتها سلبية "غير مصابة" و 55 عينة إيجابية.