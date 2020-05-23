دولي

تَعرّف على الدول التي احتفلت بعيد الفطر اليوم

تَعرّف على الدول التي احتفلت بعيد الفطر اليوم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دول إفريقية عن تمكنها من رؤية هلال شوال، مساء أمس الجمعة، واحتفلت بعيد الفطر المبارك، اليوم السبت، خلافاً لغالبية الدول الإسلامية في العالم، التي أعلنت أن العيد غداً الأحد.

وكانت "تنسيقية مسلمي السنغال" قد أصدرت بياناً، أعلنت فيه أنها "عقدت جلسة مساء الجمعة؛ للنظر فيما وردها حول ثبوت رؤية هلال شوال لهذا العام من عدمها، وبعد الاطلاع والتحري ثبتت رؤيته في السنغال"، وفق صحيفة (البيان) الإماراتية.

وأضافت التنسيقية في بيانها، أنه على غرار السنغال، فقد ثبتت رؤية الهلال في ساحل العاج ومالي والنيجر.

في غضون ذلك، قال رئيس رابطة الدعاة في مالي: إن "اللجنة الوطنية لترائي الهلال، تفيد عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد بأنه قد تمت رؤية الهلال في مناطق كثيرة من البلاد، مما يصل إلى درجة الرؤية المستفيضة".

وسبق للمملكة العربية السعودية، وعدة دول عربية وإسلامية أخرى من ضمنها الإمارات وقطر ومصر وكافة الدول العربية، أن أعلنت أن اليوم السبت، هو المكمل لشهر رمضان، وأن عيد الفطر، سيكون يوم غد الأحد، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شوال.

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