سوريا تُسجل أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفعت اليوم السبت، حصيلة المصابين بفروس (كورونا) في سوريا إلى 70 حالة، مع تسجيل 11 إصابة جديدة.



وقالت وزارة الصحة السورية، وفق وكالة (سانا): إن الإصابات الجديدة، تم تسجيلها بين القادمين من دولة الكويت، حيث يعد هذا الرقم هو الأعلى للإصابات، التي أعلن عنها في يوم واحد.



وكانت الوزارة أعلنت أمس، تسجيل حالة وفاة بالفيروس، وشفاء حالة أخرى.



وتشير الإحصاءات المتعلقة بالفيروس في سوريا إلى إصابة 70 حالة شُفي منها 37، وتوفيت 4 حالات.