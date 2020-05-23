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شاهد: لحظة قياس طبيب السجن النبض للتأكد من وفاة "هشام عشماوى" بعد إعدامه

شاهد: لحظة قياس طبيب السجن النبض للتأكد من وفاة "هشام عشماوى" بعد إعدامه
مشهد من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تخرج للعلن لأول مرة تُظهر لحظة قياس أحد الأطباء لنبض هشام عشماوي بعد  تنفيذ حكم الإعدام بحقه، عبر رفع يده تارةً، وفتح عينيه وفحصهما تارة أخرى.


 


وتزامن عرض الفيديوهات الحقيقية لإعدام عشماوي مع نهاية الحلقة 29 من مسلسل "الاختيار" للفنان أمير كرارة، الذي يروي بطولات العقيد أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، والذي قُتل عام 2017 إثر هجوم إرهابي على كمين مربع البرث بسيناء.

 



ويظهر هشام عشماوي ضمن أحداث المسلسل، بعملياته الإرهابية التي شارك فيها وتحريضه ضد الجيش المصري، وجسد شخصيته الممثل المصري أحمد العوضي.

وكشفت المحكمة العسكرية في مصر، حيثيات الحكم بإعدام عشماوي، حيث أكدت أنه نفذ 14 جريمة إرهابية، هي المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، واشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس عام 2013، وضلوعه في الاشتراك بتهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس من داخل أحد المستشفيات، واستهداف المركبات العسكرية، وقتل مستقليها، واتهامات أخرى.

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