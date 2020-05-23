شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد: إحالة 30 مخالفاً للنيابة العامة

وزارة الاقتصاد: إحالة 30 مخالفاً للنيابة العامة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، الأسبوع الماضي، 30 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وتركزت أغلب المخالفات في عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، وبيع مواد منتهية الصلاحية، وعدم التقيد بإجراءات السلامة العامة.

وبينت الوزارة، في بيان، وصل "دنيا الوطن"، اليوم السبت، أنه ومنذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا)، بلغ المجموع الإجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 166 مخالفاً، وعدد المنشآت التي تم إغلاقها 78 منشأة تجارية صناعية مخالفة.

ونفذت طواقم الوزارة، وشركاؤها، والضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية أكثر من 155 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 1736 محلاً تجارياً، وإغلاق محلين، وإخطار 11 تاجراً؛ لتصويب وضعهم القانوني، إضافة إلى التعامل مع 28 شكوى بشأن مواد منتهية الصلاحية، وتجاوز السقف السعري المحدد، وعدم إشهار الأسعار.

وأتلفت طواقم الوزارة وشركاؤها ما يقارب 23 طناً عبارة عن سلع غذائية وكيماوية تالفة، وإتلاف نحو 4700 عبوة مياه معدنية من إنتاج المستعمرات، بالإضافة إلى ضبط نحو 10 أطنان من المواد الغذائية التالفة، والسلع الإسرائيلية التالفة.

وأشادت الوزارة بتعاون التجار والمواطنين مع طواقم حماية المستهلك، وشركائها في ضبط وتنظيم السوق، بالإبلاغ عن السلع والمنتجات التالفة.

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