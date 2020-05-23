روسيا: مستعدون لتنظيم لقاء بين عباس ونتنياهو

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف: إن بلاده مستعدة لتنظيم لقاء شخصي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في موسكو.



ووفق موقع قناة (روسيا اليوم)، فقد قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت: إنه في اتصال هاتفي بين بوغدانوف، وعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ، جرى التأكيد على أهمية الاقتراح الذي تقدمت به القيادة الروسية في وقت سابق، لعقد اجتماع شخصي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو، دون شروط مسبقة.



وأوضحت موسكو، أن الشيخ، أبلغ المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والدول الإفريقية بوغدانوف، بآخر قرارات القيادة الفلسطينية، بشأن العلاقات مع إسرائيل.



وبحسب بيان الخارجية الروسية، فقد أعاد الجانب الروسي التأكيد على موقفه الثابت "في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك إنشاء دولته المستقلة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام وحسن جوار مع إسرائيل".



وقالت روسيا: "تم التأكيد على الاستعداد لمواصلة الجهود، بما في ذلك في إطار اللجنة الرباعية للشرق الأوسط للوسطاء الدوليين، للمساعدة في إجراء مفاوضات فلسطينية- إسرائيلية، بناء على الأساس القانوني الدولي المعروف، للتسوية الشرق أوسطية".