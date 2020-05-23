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شاهد: الداخلية المصرية تكشف تفاصيل جديدة حول عملية سيناء

شاهد: الداخلية المصرية تكشف تفاصيل جديدة حول عملية سيناء
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية المصرية، عن تفاصيل جديدة، بخصوص عملية سيناء التي لقي خلالها 21 مسلحا مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في منطقة بئر العبد.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع (تويتر)، أن "المعلومات التي وصلت لقطاع الأمن الوطني، أفادت باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية إحدى المزارع بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء، مقرا للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ عملياتهم العدوانية، بالتزامن مع عيد الفطر".

وأضافت الداخلية المصرية: "تم استهداف الوكرين فى توقيت متزامن، وتم تبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر، مما أسفر عن مصرع 14 عنصرا بالمزرعة المشار إليها".

وأكدت أنه عثر بحوزة هؤلاء الأشخاص على 13 سلاحا آليا، و3 عبوات متفجرة، وحزام ناسف، وجهاز لاسلكي، وأيضا، تمت تصفية 7 عناصر في المنزل المشار إليه، وتم العثور بحوزتهم على 4 أسلحة آلية، و2 عبوة متفجرة، وحزام ناسف.

وقالت الداخلية المصرية: إن "التعامل مع الإرهابيين أسفر عن إصابة اثنين من الضباط المشاركين في العملية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الحادث".



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