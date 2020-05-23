شؤون فلسطينية

خالد مشعل يُوجّه رسالة إلى النظام الحاكم في السودان

خالد مشعل يُوجّه رسالة إلى النظام الحاكم في السودان
خالد مشعل
رام الله - دنيا الوطن
بعث رئيس المكتب السياسي السابق لحركة (حماس)، خالد مشعل، برسالة إلى النظام الحاكم في السودان، مفادها أن التطبيع مع إسرائيل، هو سراب زائف.

وقالت صحيفة (القدس العربي) إن مشعل قال ذلك، عبر بث على صفحة حزب المؤتمر الشعبي السوداني بموقع (فيسبوك)، وذكر: "رسالتي للنظام السوداني، أنت حر في سياستك الداخلية والخارجية، ونحن لا نملي على أحد شيئًا، التطبيع مع إسرائيل من حيث البعد المصلحي سراب زائف".

ورفض مشعل أي لقاء لزعيم عربي مع قادة الاحتلال ووصف
 لقاء البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأوغندا، في 3 شباط/ فبراير الماضي، بالمؤلم.

وأضاف مشعل: "الخرطوم في الذاكرة الفلسطينية لها مكانة عظيمة، فلا نريد أن تفجعونا بأي تنازلات".

وأعرب مشعل عن جاهزية (حماس) لتطوير العلاقة مع نظام الحكم الجديد في السودان من دون تدخل في شؤونه الداخلية أو شؤون أي دولة عربية.

وتابع: "لا توجد علاقة لحماس مع النظام السوداني الجديد، حصلت اتصالات هاتفية بين إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ (حماس) مع مسؤولين في السودان، من بينهم رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، مستدركًا: "لكن هذا لا يعتبر علاقة سياسية حقيقة، نحن منفتحون مع كل الدول العربية وفي العالم، ونظام الحكم في السودان هذا شأن وطني، ونحترم إرادة أي شعب في الوطن العربي، ونتعامل مع الأنظمة الرسمية ومع الشعوب".

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