شؤون فلسطينية

النضال الشعبي: نُرحب بنداء 70 برلمانياً إيطالياً لرئيس حكومتهم لرفض الضم

النضال الشعبي: نُرحب بنداء 70 برلمانياً إيطالياً لرئيس حكومتهم لرفض الضم
البرلمان الإيطالي
رام الله - دنيا الوطن
رحب ممثل جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، في إيطاليا وسان مارينو، ميلاد بصير، بالنداء الذي وقع عليه أكثر من 70 برلمانياً إيطاليا من الحزب الديمقراطي، وحركة الخمسة نجوم، وهو التحالف الحاكم في إيطاليا حالياً إلى رئيس الحكومة الإيطالية المحامي جوزبه كونته، يطالبونه بإدانة دولة الاحتلال، بسبب مشروع الضم، يحثونه ويطالبونه، أن يتحرك وفي أسرع وقت ممكن، ويبذل كل ما في وسعه خلال الأيام المقبلة وقبل 1/7 المقبل في جميع المحافل الدولية، وعلى جميع المستويات؛ لكي لا تقوم إسرائيل بضم المستوطنات ومنطقة الاغوار.

وثمن بصير، العلاقة التاريخية التي تربط الشعبين الإيطالي والفلسطيني وهي علاقة متينة، ودوماً كان الشعب الإيطالي داعماً ومسانداً لحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال: نأمل أن تعود إيطاليا لتلعب الدور المهم في منطقة الشرق الأوسط، بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفق قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي.

وأضاف بصير: نرحب بهذا النداء، وننضم إلى البرلمانيين الإيطاليين، ونشد على أياديهم نحن أبناء الجالية الفلسطينية في إيطاليا، وندعم ونؤيد، مطالبين رئيس الحكومة الإيطالية بالتحرك وعلى جميع المستويات؛ للدفاع عن الحق والعدالة؛ ولوقف هذا المشروع الاستعماري الخارق للقانون الدولي، والشرعية الدولية.

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