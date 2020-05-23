شؤون فلسطينية

مدير أوقاف الوسطى: صلاة العيد ستؤدى في المساجد وليس في العراء

مدير أوقاف الوسطى: صلاة العيد ستؤدى في المساجد وليس في العراء
من صلاة الجمعة أمس
رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير أوقاف الوسطى، الشيخ سمير مسلم، أن صلاة عيد الفطر السعيد، ستؤدى بالمساجد، وليس في العراء، وبنفس الآلية والتنظيم التي اتبعت في صلاة الجمعة.

ودعا مسلم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" المصلين إلى اتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الأوقاف والجهات المختصة، في تأدية الصلاة حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.

وبخصوص تجربة تأدية صلاة الجمعة، بالأمس في مساجد المحافظة الوسطى قال: "لقد تمت صلاة الجمعة في أجواء من التنظيم والترتيب واتباع التعليمات بدون أية مشاكل، وهذا عكس حجم الجهد الذي بذله موظفو وزارة الأوقاف والمتطوعون وأئمة
المساجد، وكذلك طواقم الجهات الحكومية والجهات المساندة لإتمام التدابير والإجراءات الاحترازية، وتهيئة المساجد لاستقبال المصلين، وفق توجيهات وزارة الأوقاف والصحة"، معتبراً أن مساجد المحافظة الوسطى، كانت من المحافظات التي يضرب بها المثل في الانضباط والترتيب.

وتقدم بالشكر لأبناء شعبنا الذين التزموا بالإجراءات الاحترازية خلال صلاة الجمعة، واظهروا صورة مشرقة تنم عن وعي
 واستشعار لروح المسؤولية المجتمعية العامة في مواجهة هذا الفيروس، مهيباً بشعبنا، أن يبقى هذا السلوك الحضاري عنوانًا للتعامل في ظل هذه الجائحة، خاصة خلال فترة العيد، وفي الأماكن التي تشهد حالات ازدحام ومخالطة شديدة هذه الأيام، كالأسواق والمراكز التجارية.

وختم مسلم حديثه بتقديم التهاني لأبناء شعبنا في الوطن والشتات بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلاً الله عز وجل، أن يأتي العيد القادم وقد انتهى الأنقسام، وعادت الوحدة لشعبنا، وتحرر أقصانا من دنس الاحتلال.

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