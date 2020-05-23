شاهد: كيف بدت محافظة رام الله في أول أيام حظر التجوال

رام الله - دنيا الوطنأغلقت المحال التجارية في رام الله، أبوابها، وتوقف حركة سير المركبات، في أول أيام إعلان حالة منع التجوال، والذي بدأ صباح اليوم.وبدأ منذ مساء الجمعة، سريان قرار منع الحركة بشكل كامل في جميع المدن والمخيمات والقرى في كافة محافظات الوطن، والذي سيستمر حتى نهاية يوم الاثنين 25/5/2020.وبناء على قرار مجلس الوزراء، الذي أعلنه رئيس الوزراء محمد اشتية، السبت الماضي، ستمنع الحركة بشكل كامل خلال هذه الفترة، وستغلق جميع المرافق العامة والخاصة، عدا الأفران والصيدليات، التي يمكن الوصول إليها سيراً على الأقدام.