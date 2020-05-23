شؤون فلسطينية

الأوقاف بغزة تُؤكد على استمرار قرارها الخاص بإقامة صلاة العيد

الأوقاف بغزة تُؤكد على استمرار قرارها الخاص بإقامة صلاة العيد
من صلاة الجمعة أمس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، على استمرار قرارها المتعلق بإقامة صلاة العيد في المساجد والساحات التابعة لها؛ مع ضرورة التزام إجراءات الوقاية المعلن عنها سابقًا، مشددةً على منع إقامتها في مصليات مركزية.

وقالت الأوقاف خلال بيان وصل "دنيا الوطن": "أجرينا تقييمًا شاملًا، بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، وأعدنا دراسة مدى مناسبة الاستمرار في قرار أداء صلاة العيد، خاصة بعد زيادة المخاطر الصحية، واكتشاف أعداد جديدة من المصابين في الحجر، وأمام النتائج الإيجابية للتقييم، والانضباط العالي، الذي قدمه المصلون كان هذا القرار".

وأضافت: "إن صلاة العيد شعيرة مهمة لا تتكرر في العام إلا مرتان، وأقل ما قيل في حكمها أنها سنة، وقد أوجبها بعض الفقهاء، وقال آخرون إنها فرض كفاية".

وطالبت الرجال الأصحاء الذين سيشهدون صلاة العيد بضرورة التزام إجراءات الوقاية، وإحضار سجادة الصلاة، والتزام التباعد، والاكتفاء بالمعايدة اللفظية، واصطحاب الكمامة الخاصة التي تم استلامها أثناء صلاة الجمعة، فهي مصنوعة من القماش وتصلح للاستخدام مرات متعددة بعد غسلها.

وتابعت: "ندعو أهلنا إلى أداء صلاة العيد جماعة في البيوت، وخاصة كبار السن والمرضى والنساء والأطفال، فلا يُشترط لصحة صلاة العيد عددٌ معيَّنٌ".

ونوهت الوزارة إلى أنها ستنشر الخطبة النموذجية المقترحة عبر موقعها ومنصاتها الاجتماعية؛ ليستفيد منها الذين سيُصلُّون العيد في البيوت.

ودعت اللجان المسجدية المشرفة على تنظيم الصلاة في المساجد، إلى إكمال المتطلبات اللازمة لأداء صلاة العيد، وفق الإجراءات الصحية الآمنة.

وأشارت وزارة لأوقاف إلى أن مدة خطبة العيد لا تزيد عن عشر دقائق، مطالبةً الخطباء بالالتزام بذلك، واستثمار الخطبة في تعزيز إجراءات الوقائية خلال أيام العيد.

كما دعت المواطنين إلى ممارسة المعايدة الآمنة، بالاكتفاء بالمعايدة عبر وسائل التواصل، ومن أراد التزاور المباشر فيلتزم بارتداء الكمامة، والتباعد، والمعايدة دون معانقة ولا مصافحة.

وأكدت الأوقاف، أن الموقف بشأن صلاة الجمعة والجماعة لا زال في تقييم مستمر، وإن الالتزام بالإجراءات الوقائية، يدعونا إلى اتخاذ قرارات إيجابية متقدمة مستقبلًا.

وتقدمت وزارة الأوقاف بجزيل الشكر إلى العلماء في مجلس الاجتهاد الفقهي، الذين توصَّلوا إلى الموقف الشرعي المناسب في التعامل مع إجراءات مواجهة فيروس (كورونا) في المحطات المختلفة.

كما شكرت عموم المصلين، الذين التزموا بالرخصة، وأدوا الصلاة مع أهلهم في البيوت، والذين أدُّوها في المساجد مع التزام إجراءات الوقاية، مقدمين نموذجًا حضاريًا مشرقًا محفزًا على التزام إجراءات الوقاية في المساجد باستمرار.

وواصلت شكرها وتقديرها؛ لكل من ساهم في تهيئة عوامل نجاح أداء صلاة الجمعة في المساجد.

أخبار ذات صلة

النضال الشعبي: نُرحب بنداء 70 برلمانياً إيطالياً لرئيس حكومتهم لرفض الضم

النضال الشعبي: نُرحب بنداء 70 برلمانياً إيطالياً لرئيس حكومتهم لرفض الضم

مدير أوقاف الوسطى: صلاة العيد ستؤدى في المساجد وليس في العراء

مدير أوقاف الوسطى: صلاة العيد ستؤدى في المساجد وليس في العراء

شاهد: كيف بدت محافظة رام الله في أول أيام حظر التجوال

شاهد: كيف بدت محافظة رام الله في أول أيام حظر التجوال

عشية الذكرى الـ 53 لاحتلالها.. مخططات الاستيطان والتهويد تتواصل بالقدس الشرقية

عشية الذكرى الـ 53 لاحتلالها.. مخططات الاستيطان والتهويد تتواصل بالقدس الشرقية

البوريني: انتهاكات الاحتلال ستفجر انتفاضة شعبية في أي لحظة

البوريني: انتهاكات الاحتلال ستفجر انتفاضة شعبية في أي لحظة

السفير اللوح: نشكر الرئيس السيسي لإرساله مساعدات طبية إلى فلسطين

السفير اللوح: نشكر الرئيس السيسي لإرساله مساعدات طبية إلى فلسطين

المطران حنا: ظاهرة ترامب هي أسوأ ظاهرة في التاريخ الإنساني

المطران حنا: ظاهرة ترامب هي أسوأ ظاهرة في التاريخ الإنساني

الصحة بغزة: لم تُسجّل أي إصابة بفيروس (كورونا) داخل المناطق السكنية

الصحة بغزة: لم تُسجّل أي إصابة بفيروس (كورونا) داخل المناطق السكنية

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

شؤون فلسطينية

النضال الشعبي: نُرحب بنداء 70 برلمانياً إيطالياً لرئيس حكومتهم لرفض الضم

النضال الشعبي: نُرحب بنداء 70 برلمانياً إيطالياً لرئيس حكومتهم لرفض الضم

مدير أوقاف الوسطى: صلاة العيد ستؤدى في المساجد وليس في العراء

مدير أوقاف الوسطى: صلاة العيد ستؤدى في المساجد وليس في العراء

عشية الذكرى الـ 53 لاحتلالها.. مخططات الاستيطان والتهويد تتواصل بالقدس الشرقية

عشية الذكرى الـ 53 لاحتلالها.. مخططات الاستيطان والتهويد تتواصل بالقدس الشرقية

البوريني: انتهاكات الاحتلال ستفجر انتفاضة شعبية في أي لحظة

البوريني: انتهاكات الاحتلال ستفجر انتفاضة شعبية في أي لحظة

السفير اللوح: نشكر الرئيس السيسي لإرساله مساعدات طبية إلى فلسطين

السفير اللوح: نشكر الرئيس السيسي لإرساله مساعدات طبية إلى فلسطين

إصابات باعتداء للمستوطنين على مزارعين شمال رام الله

إصابات باعتداء للمستوطنين على مزارعين شمال رام الله

قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في باب الأسباط وتعتقل عددًا منهم

قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في باب الأسباط وتعتقل عددًا منهم

حالة الطرق في غزة اليوم السبت

حالة الطرق في غزة اليوم السبت

منوعات

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

ضيفها مطرب شعبي.. سر إلغاء عرض آخر حلقات &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

ضيفها مطرب شعبي.. سر إلغاء عرض آخر حلقات "رامز مجنون رسمي"

سمية الخشاب تثير الجدل بسبب آخر صورها

سمية الخشاب تثير الجدل بسبب آخر صورها

دينا الشربيني تتحدث لأول مرة عن علاقتها بأبناء عمرو دياب

دينا الشربيني تتحدث لأول مرة عن علاقتها بأبناء عمرو دياب

فنان مصري يحتفي بابن شقيقه الذي قضى في &#34;ملحمة البرث&#34;

فنان مصري يحتفي بابن شقيقه الذي قضى في "ملحمة البرث"

محمد رمضان يغني بالفصحى لأول مرة مع ابنته &#34;مريم&#34; في إعلان كويتي

محمد رمضان يغني بالفصحى لأول مرة مع ابنته "مريم" في إعلان كويتي

شاهد أقوى خمس &#34;خضات&#34; في &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

شاهد أقوى خمس "خضات" في "رامز مجنون رسمي"

&#34;الاختيار&#34; ينشر مشهد حقيقي لرد فعل هشام عشماوي عقب النطق بحكم إعدامه

"الاختيار" ينشر مشهد حقيقي لرد فعل هشام عشماوي عقب النطق بحكم إعدامه

أمير كرارة: &#34;قسما بالله المنسي جالي في الحلم&#34;

أمير كرارة: "قسما بالله المنسي جالي في الحلم"

صورة رومانسية لغادة عبد الرازق مع زوجها رقم 12

صورة رومانسية لغادة عبد الرازق مع زوجها رقم 12

عربي

شاهد: &#34;الاختيار&#34; يُذيع لحظة إعدام ضابط الصاعقة المصري السابق &#34;هشام عشماوي&#34;

شاهد: "الاختيار" يُذيع لحظة إعدام ضابط الصاعقة المصري السابق "هشام عشماوي"

نصر الله: أنظمة عربية وإسلامية تساعد إسرائيل وما أخذ بالقوة يسترد بالقوة

نصر الله: أنظمة عربية وإسلامية تساعد إسرائيل وما أخذ بالقوة يسترد بالقوة

السودان: مصرع 43 شخصًا وإصابة 31 في حادث سير بدارفور

السودان: مصرع 43 شخصًا وإصابة 31 في حادث سير بدارفور

الخارجية المصرية: مستعدون للتفاوض مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

الخارجية المصرية: مستعدون للتفاوض مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة