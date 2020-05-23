السفير اللوح: نشكر الرئيس السيسي لإرساله مساعدات طبية إلى فلسطين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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رام الله - دنيا الوطن

توجّه دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللحكومة والشعب المصري، لإرسالها مساعدات طبية وأدوات تعقيم لدولة فلسطين، لمواجهة جائحة (كورونا).



وقال السفير اللوح، في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن هذه الخطوة من الشقيقة الكبرى مصر، تأتي تأكيداً على العلاقات المتميزة، والإيمان التام بوحدة المصير والأهداف الوطنية، مؤكداً أنه ليس جديداً على الأشقاء في جمهورية مصر العربية، الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، خلال كافة المحن والشدائد التي ألمّت بمسيرته الوطنية.



وحيا اللوح موقف مصر، والتي تقف دائماً بجانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، والتي اعتبرت القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري، وأولتها كل الرعاية والاهتمام، وقدمت التضحيات الجسام من أجلها.