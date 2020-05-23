المطران حنا: ظاهرة ترامب هي أسوأ ظاهرة في التاريخ الإنساني

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: إن "ظاهرة ترامب هي أسوأ ظاهرة في التاريخ الإنساني الحديث، ويجب التصدي لإجراءات هذه الإدارة الشريرة، التي تتفنن في استهدافها للشعوب المقهورة والمظلومة".



وأضاف المطران حنا: "يقولون إن أمريكا هي أكبر قوة في العالم، وأنا أقول بأن في أمريكا هنالك أكبر نظام شرير في العالم، والشر الذي يصدر عن الإدارة الأمريكية من واجبنا أن نتصدى له، ونناشد ونطالب أصدقاءنا المثقفين والحقوقيين والأكاديميين والإعلاميين في أمريكا أيضاً بأن يتصدوا لهذا القانون الجائر البعيد كل البعد عن القيم الأخلاقية والإنسانية والحضارية".



وذكر أن إدارة ترامب التي أعلنت عن (صفقة القرن) وأعلنت عن مدينة القدس بأنها عاصمة لإسرائيل، هي التي تقر اليوم قانون قيصر، الذي هدفه تجويع وإذلال الشعب السوري.



وشارك المطران حنا، اليوم في ندوة إلكترونية، دعت اليها منظمة العدالة والسلام السويدية، حيث شارك عدد من رجال الدين، ودعاة حقوق الإنسان من مختلف أرجاء العالم.



ووجّه المطران كلمته من القدس موجهاً التحية لهذه المنظمة الحقوقية الإنسانية التي تنادي دوماً بالعدالة والحرية والسلام وتناهض مظاهر العنصرية والكراهية أيا كان شكلها وأيا كان لونها، وقال: لقد عانت البشرية بأسرها من وباء (كورونا) والذي نتمنى أن يختفي من عالمنا؛ لكي تتوقف هذه المعاناة التي ألمت بالبشرية كلها، وفي سائر أصقاع العالم، ومن القدس نعرب عن تضامننا وتعاطفنا مع كافة أولئك الذين اصيبوا ونعزي ذوي أولئك الذين فقدوا حياتهم.



وتابع: عندنا علامات استفهام كثيرة حول جائحة (كورونا) نترك لذوي الاختصاص أن يبحثوا وأن يعلنوا استنتجاتهم، ولكن عندي قناعة بأن هذه المسألة ليست بريئة، وهي مخطط أوجده أشخاص تخلوا عن إنسانيتهم، وتجردوا عن كل قيمة أخلاقية أو روحية، وهدفهم هو نقل البشرية كلها إلى مرحلة جديدة، تنسجم ومصالحهم ومصالح وأجندات الأقوياء والجبابرة في عالمنا.



وذكر حنا: "يجب علينا أن نكون يقظين، ففي الوقت الذي فيه نواجه هذه الجائحة، لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن نسمح لأية جهة سياسية في هذا العالم، بأن تستغلها لاغراض لا إنسانية ولا أخلاقية ولا حضارية، ولا يجوز السماح لأولئك الذين يدعون أنهم قادة العالم، بأن يقودوا هذا العالم وفق أجنداتهم وأهوائهم وبرامجهم".



وقال المطران: "يجب علينا أن نتصدى للأعمال الشريرة المبيتة الخبيثة التي تعد سراً، ولربما سيأتي اليوم، الذي ستخرج فيه إلى العلن، لا ننكر وجود وباء (كورونا) ولا ننكر وجود فيروس خطير انتشر في عالمنا، ولكن عندنا علامات استفهام كثيرة حول هذا الموضوع، وعندنا شكوك بأن يكون هذا الأمر مفتعلاً لغرض في نفس يعقوب، بهدف تدمير الكثير من القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية في عالمنا".