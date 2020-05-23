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لماذا أعدمت مصر عشماوي شنقاً وليس رمياً بالرصاص؟

لماذا أعدمت مصر عشماوي شنقاً وليس رمياً بالرصاص؟
مشهد من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
عرضت لقطات أمس الجمعة، تكشف لحظة إعدام ضابط الصاعقة المصري السابق هشام عشماوي، الذي أدين بارتكاب العديد من العمليات الإرهابية في البلاد. 

وأصدرت المحكمة العسكرية للجنايات عام 2019 حكمها على عشماوي في القضية رقم 1 لعام 2014 جنايات عسكرية والشهيرة إعلاميا بقضية "الفرافرة" بمعاقبته بالإعدام شنقا، لارتكابه العديد من الجرائم بلغت 14 جريمة إرهابية بحسب "روسيا اليوم".

ووفقا للقانون المصري العسكري، فإن أسباب صدور الحكم على عشماوي بالإعدام شنقا وليس رميا بالرصاص هو أنه كان مدنيا وقت ارتكاب هذه الجرائم.

 وبحسب القانون المصري فإذا كان المتهم مدنياً حال ارتكابه الجرائم المشار إليها يكون تنفيذ حكم الإعدام شنقا أما إذا كان عسكريا يكون تنفيذ الحكم رميا بالرصاص.


 


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