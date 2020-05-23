دولي

مركز الفلك الدولي: قد تكون رؤية الهلال بالدول الإسلامية التي أعلنت عيد الفطر خاطئة

مركز الفلك الدولي: قد تكون رؤية الهلال بالدول الإسلامية التي أعلنت عيد الفطر خاطئة
رام الله - دنيا الوطن
قال مركز الفلك الدولي: إنه قد يكون حدث خطأ في رؤية الهلال أمس الجمعة، في بعض الدول الإسلامية، التي أعلنت اليوم السبت أول أيام عيد الفطر.

وأكد المركز الفلكي، في تغريدة له على صفحته بموقع (تويتر)، أن عدة دول مثل موريتانيا، والصومال، والسنغال، ومالي قد تكون في الحقيقة، شاهدت كوكب عطارد وتم اعتماده كهلال شوال.

وأوضح قائلاً: "كوكبا الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي، وبشكل متقارب جداً ولافت للنظر، كما هو مبين في الصور المرفقة، قد يكون هذا هو السبب".

وقال المركز، في تغريدة أخرى: "صورة توضح موقع القمر تحت الأفق لحظة غروب الشمس، يوم الجمعة، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق الأفق الغربي، وذلك كما يظهر من غرب إفريقيا".

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