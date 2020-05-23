الصحة بغزة: لم تُسجّل أي إصابة بفيروس (كورونا) داخل المناطق السكنية

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، اليوم السبت: إن عملية التدقيق، تستمر مع كل إصابة بفيروس (كورونا) يتم تسجيلها في قطاع غزة.



وأضاف القدرة، وفق ما نقلت وكالة (الرأي)، أنه حتى اللحظة الأمور مطمئنة، ولم تسجل أية إصابة داخل المناطق السكنية، وكافة الحالات التي تم تسجيلها منذ آذار/ مارس، وحتى اللحظة هي داخل مراكز الحجر الصحي.



يُذكر، أن وزارة الصحة بغزة، أعلنت الخميس الماضي عن تسجيل 29 إصابة بصفوف العائدين مؤخراً من مصر.