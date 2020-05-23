إصابات باعتداء للمستوطنين على مزارعين شمال رام الله

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المزارعين مساء أمس الجمعة، في اعتداء للمستوطنين قرب قرية دير نظام شمال غرب رام الله.



وهاجم مستوطنو (حلميش) المزارعين من القرية، بينما كانوا يفلحون أرضهم في منطقة "وادي ريا" التي يمر بجوارها شارع استيطاني، ما أدى لإصابة مواطنين اثنين بجروح في الرأس، فيما أصيب عدد آخر من المواطنين بجروح طفيفة، وفق وكالة (وفا).



وقاد الاعتداء مستوطن معروف بالمنطقة، حيث يملك عشرات العجول، ويتركها ترعى في أراضي المواطنين، كما استولى على قطعة أرض أقام عليها مزرعته قرب قرية جيبيا بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.



ويواصل المستوطنون، اعتداءاتهم اليومية بحق المواطنين وأراضيهم ومزروعاتهم في مناطق مختلفة بقرى ومدن الضفة الغربية، وسط حماية قوات الاحتلال.