قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في باب الأسباط وتعتقل عددًا منهم

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رام الله - دنيا الوطن

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، مواطنين تجمعوا لأداء صلاتي العشاء والتراويح، قرب باب الأسباط في القدس المحتلة.



وحاولت قوات الاحتلال منع المصلين من أداء الصلاة، واعتدت عليهم بالضرب، واعتقلت عدداً من الشبان.



وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق المقدسيين، مستغلة ظروف الطوارئ الاحترازية في ظل (كورونا)، بالاعتداء والاعتقال وفرض الغرامات المالية.