تعرف على أسعار الدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم السبت

طبق البيض:

الوزن الكبير: 10 شواكل.

الوزن الوسط: 9

الوزن الصغير:





أسعار الدواجن والحبش:



الدجاج: 12- 13 شيكلاً.



صدر: 28 شيكلاً.



شيش: 26 شيكلاً.



فخد: 13- 14 شيكلاً.



جناح: 10 شواكل.



كبدة: 18- 20 شيكلاً.



الحبش: 12 شيكلاً.



أسعار اللحوم:



العجل: 36 شيكلاً.



بتلو: 40 شيكلاً.



الضاني: 45- 50 شيكلاً.



رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار الدواجن واللحوم الطازجة في أسواق قطاع غزة، اليوم السبت، على النحو التالي:شواكل.8 شواكل.