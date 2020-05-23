تعرف على أسعار الدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم السبت
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الدواجن واللحوم الطازجة في أسواق قطاع غزة، اليوم السبت، على النحو التالي:
طبق البيض:
الوزن الكبير: 10 شواكل.
الوزن الوسط: 9 شواكل.
الوزن الصغير: 8 شواكل.
جاءت أسعار الدواجن واللحوم الطازجة في أسواق قطاع غزة، اليوم السبت، على النحو التالي:
طبق البيض:
الوزن الكبير: 10 شواكل.
الوزن الوسط: 9 شواكل.
الوزن الصغير: 8 شواكل.
أسعار الدواجن والحبش:
الدجاج: 12- 13 شيكلاً.
صدر: 28 شيكلاً.
شيش: 26 شيكلاً.
فخد: 13- 14 شيكلاً.
جناح: 10 شواكل.
كبدة: 18- 20 شيكلاً.
الحبش: 12 شيكلاً.
أسعار اللحوم:
العجل: 36 شيكلاً.
بتلو: 40 شيكلاً.
الضاني: 45- 50 شيكلاً.
الدجاج: 12- 13 شيكلاً.
صدر: 28 شيكلاً.
شيش: 26 شيكلاً.
فخد: 13- 14 شيكلاً.
جناح: 10 شواكل.
كبدة: 18- 20 شيكلاً.
الحبش: 12 شيكلاً.
أسعار اللحوم:
العجل: 36 شيكلاً.
بتلو: 40 شيكلاً.
الضاني: 45- 50 شيكلاً.
التعليقات