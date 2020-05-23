شؤون فلسطينية

حالة الطرق في غزة اليوم السبت

حالة الطرق في غزة اليوم السبت
رام الله - دنيا الوطن
تشهد محافظات قطاع غزة، حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية، منذ الصباح الباكر اليوم السبت الموافق 23-5-2020 وتزداد نشاطًا في ساعات المساء.

ودعت الإدارة العامة للمرور والنجدة، قائدي المركبات للالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان و كافية".

ولفتت إلى أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي، لافتة إلى إغلاق كلي لشارع ابن سينا، خلف الشفاء من بداية الشارع حتى مفترق عرفات لوجود أعمال صيانة وحفر.

وذكّرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك والآخرين للخطر، مضيفة: "في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية".

ولفتت الادارة العامة للمرور إلى أنه سُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، حادث سير واحد نتج عنه إصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

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