بايدن: السود "ليسوا سوداً" إذا فكروا بالتصويت لترامب

جو بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

اتهم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن بالعنصرية؛ بعد أن قال لمحطة اذاعية، إنه "ليس أسود" في حال فكر في التصويت للرئيس دونالد ترامب في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر.



وفي نهاية الحوار، دعا المذيع بايدن للحضور مرة أخرى مستقبلاً، لأن لديه أسئلة أخرى قبل الانتخابات، فأجاب بايدن "لديكم أسئلة أخرى؟ سأقول لك، إن كنت تواجه مشكلة في الحسم بين مساندتي أو دعم ترامب، فأنت لست أسودَ".



واعتبر فريق ترامب عبر (تويتر) أن هذا التصريح "مثير للاشمئزاز"، وقال نجل الرئيس الجمهوري إن لبايدن "عقلية عنصرية مثيرة للاشمئزاز"، بحسب ما نقلت شبكة (يورو نيوز).



وقال تيم سكوت، السناتور الجمهوري الأسود الوحيد، إن "1,3 مليون أميركي أسود صوتوا لترامب عام 2016.





ودان بايدن طريقة إدارة ترامب لأزمة وباء (كورونا) الذي وفق تعبيره، أضرّ بالسود في البلاد أكثر من سواهم، واعتبر أن "هذه الأزمة تكشف بشكل واضح العنصرية المؤسساتية التي لا تزال تسود مجتمعنا".