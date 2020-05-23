سفير مصر بفلسطين: نُقدر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بالتعامل مع (كورونا)

سفير مصر لدى دولة فلسطين عصام عاشور

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رام الله - دنيا الوطن

تسلمت وزارة الصحة، مساء أمس الجمعة، شحنة من المستلزمات الطبية والوقائية المقدمة من جمهورية مصر العربية، لتعزيز جهود الوزارة في مكافحة وباء (كورونا).



وأكد سفير مصر لدى دولة فلسطين، عصام عاشور، أن جمهورية مصر العربية، مستمرة من خلال كافة أجهزتها وبتوجيهات من القيادة السياسية؛ بتقديم كل دعم ممكن للشعب الفلسطيني الشقيق، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار لفلسطين، وفي ضوء العلاقات المصرية الفلسطينية الوثيقة القائمة على الأخوة والثقة والاحترام المتبادل.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد نقل عاشور رسالة حب ودعم ومساندة من الشعب المصري إلى الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن "ما تقدمه مصر اليوم، هو جزء من واجبنا تجاه أشقائنا في فلسطين، وتنفيذاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤازرة أهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء".



وأضاف: "أن مساعدات الدول لبعضها البعض لا تأتي من باب الاحتياج، وإنما هي تعبير واضح عن التعاون والعلاقة الأخوية بين مصر وفلسطين في أوقات المحن والشدائد".



وذكر: "مثل هذه الأحداث تظهر معادن الشعوب ومدى التزامها التاريخي تجاه بعضها البعض، كما أنها تعكس مدى قوة أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية بين مصر وفلسطين قيادة وشعباً".



وأعرب عاشور عن أمله بأن تكون هذه المساعدات سبباً في تخفيف العبء عن كاهل العاملين بالقطاع الصحي في فلسطين، "والذين يواصلون العمل والسهر ليل نهار؛ ليعيش الآخرون بأمان وصحة".



وأبدى السفير المصري إعجابه وتقديره الشديد، بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية في التعامل مع جائحة (كورونا) ومواجهة تبعاتها.



وقال: "ما لاحظناه من احترافية عالية في التعامل مع الحالات المصابة لمنع انتشار الوباء والسيطرة عليه بشكل كبير؛ يدعو للفخر والاعتزاز"، شاكراً "لكل من كان وراء هذا الإنجاز العظيم، وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، وكافة العاملين في الكادر الصحي في فلسطين".