كهرباء القدس تُصدر تنويهًا للمواطنين بشأن الطوارئ خلال العيد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم السبت، أن مركز الاستعلامات التابع للشركة، سيستقبل مكالمات الجمهور وبلاغات الأعطال طيلة أيام العيد على الأرقام التالية: 1800211511، أو1800900900، 026269333، 022947650.



وأوضحت الشركة في بيان وصل "دنيا الوطن" أن قسم الطوارئ في الشركة، سيعمل على مدار الساعة، إضافة عمل مراكز الشحن التي ستعمل من الساعة 8:00 صباحاً حتى ساعات المساء خلال فترة العيد.



وأشارت إلى أن فرقها وطواقمها الفنية والهندسية، سيكونون على أهبة الاستعداد، لمعالجة أية أعطال كهربائية حال حدوثها في كافة مناطق امتياز الشركة خلال فترة عيد الفطر.



وناشدت الشركة كافة المشتركين، بترشيد استهلاك التيار الكهربائي؛ لتخفيف الأحمال الكهربائية على الشبكات في ظل الأجواء الحارة التي تشهدها المنطقة، خصوصاً في ساعات الذروة، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تخفيف الأحمال والضغط على شبكات الكهرباء في مناطق امتياز الشركة.