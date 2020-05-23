"كورونا حول العالم": 338 ألف وفاة و5 مليون و275 ألف إصابة

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا) المستجد، أن الفيروس أودى بحياة 338,524 شخصا في دول العالم، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، اكثر من 5 ملايين، و 275 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم نحو مليونين و 137 ألف مريض.



وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الجمعة، نحو 85 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4,351 حالة وفاة على الأقل حتى الآن.



ولا تزال الولايات المتحدة الأميركية تسجل الجزء الاكبر من عدد الوفيات العالمي، حيث أعلنت الجمعة، عن 1,082 وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 97,436 شخصاً، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي تبلغ حصيلتها حتى اللحظة نحو مليون و 640 ألف شخص، منهم نحو 19 ألف إصابة جديدة آخر 24 ساعة، حتى الآن. والأرقام القادمة من امريكا من المتوقع انها مرشحة للزيادة في اي لحظة لعامل فرق الوقت بينها والشرق الأوسط.



بريطانيا التي تتمركز في المركز الثاني من حيث حصيلة الوفيات عالمياً، تبلغ حصيلة الوفيات لديها 36,393 شخصا، منهم 351 الجمعة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات لديها 254,195 إصابة، حتى الآن، منهم 3,287 إصابة آخر 24 ساعة.



فيما تستقر ايطاليا عند المركز الثالث، حيث سجلت الجمعة، 130 حالة وفاة، من مجموع 32,616 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 652 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها إلى 228,658 حالة مؤكدة.



اسبانيا بدورها صعدت الجمعة الى المركز الرابع، متخطية فرنسا، حيث سجلت اسبانيا حصيلة وفيات تبلغ 28,628 شخصا، منهم 688 الجمعة، ويبلغ مجموع عدد المصابين لديها 281,904 أشخاص، منهم 1,787 في آخر 24 ساعة.



فرنسا من جانبها تراجعت الجمعة الى المركز الخامس من حيث حصيلة الوفيات الاجمالية التي تبلغ 28,289 وفاة، منهم 74 الجمعة، وحصيلة 181,826 إصابة.



تليها البرازيل التي تستقر عند المركز السادس، بحصيلة وفيات تبلغ 20,541 شخصا، منهم 459 الجمعة، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها 319,069 حالة مؤكدة، منهم 8,148 في آخر 24 ساعة.



لتأتي بعدها بلجيكا مستقرة في المركز السابع مسجلة حصيلة وفيات تبلغ 9,212 حالة، منهم 26 الجمعة، وحصيلة 56,511 إصابة، منهم 276 آخر 24 ساعة.



تليها ألمانيا التي تستقر عند المركز الثامن عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 8,352 شخصا، منهم 43 الجمعة، وبحصيلة 179,713 إصابة، منهم 692 آخر 24 ساعة.



إيران بدورها تستقر عند المركز التاسع بحصيلة وفيات تبلغ 7,300 شخصاً، منهم 51 الجمعة، فيما تبلغ حصيلة الاصابات لديها 131,652 إصابة، منهم 2,311 آخر 24 ساعة.



المكسيك تقدمت الجمعة إلى المركز العاشر، حيث أصبحت حصيلة الوفيات لديها تبلغ 6,510 أشخاص، منهم 420 الجمعة، وتبلغ حصيلة الإصابات المعلنة 59,567 شخصا، منهم 2,973 آخر 24 ساعة.



كندا من جانبها تراجعت لتستقر عند المركز الـ11، بحصيلة وفيات تبلغ 6,245 شخصا، منهم 93 الجمعة، كما سجلت 1,089 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 82,413 حالة في البلاد.



هولندا تستقر عند المركز ال12 عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 5,788 شخصا، منهم 13 الجمعة، وحصيلة اصابات تبلغ 44,888 إصابة، منهم 188 آخر 24 ساعة.



وتحافظ الصين على استقرارها عند المركز ال13، بحصيلة وفيات تبلغ 4,634 ، دون أن تسجل الجمعة، ومنذ عدة ايام مضت، اي حالة وفاة، وتبلغ حصيلة الإصابات لديها 82,971 حالة، منهم اصابة 4 أشخاص فقط في آخر 24 ساعة.