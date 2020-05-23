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السعودية: صلاة عيد الفطر في الحرمين دون مصلين

السعودية: صلاة عيد الفطر في الحرمين دون مصلين
رام الله - دنيا الوطن
أكد عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن موافقة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، على إقامة صلاة العيد في الحرمين الشريفين، دون مصلين.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) فقد قال السديس: إن هذا القرار، يدل على حرص ملك السعودية على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين، في ظل هذه الجائحة التي ألقت بالعالم أجمع.

وأصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تعميماً لمؤذني المساجد والجوامع بالمملكة، برفع التكبيرات يوم عيد الفطر، من بعد صلاة الفجر، وحتى دخول وقت صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية.

وشددت الوزارة على عدم إقامة صلاة العيد في جميع الجوامع والمصليات بمناطق المملكة، وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

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