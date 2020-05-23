وزير الدفاع الأمريكي: لقاح (كورونا) سيكون جاهزًا نهاية العام

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر: إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستقوم بتطوير لقاح مضاد لفيروس (كورونا) وتوزيعه على نطاق واسع بحلول نهاية العام.



وأضاف إسبر خلال مقابلة، نشرت تفاصيلها قناة (العربية): "هذا ممكن تمامًا"، متابعًا: "لقد تحدثت إلى خبرائنا الطبيين حول هذا الأمر، ونحن واثقون تمامًا من أنه يمكننا القيام بذلك، سنسلم اللقاحات في الوقت المحدد".



وقال إسبر: "سنقدم، بحلول نهاية هذا العام، لقاحاً على نطاق واسع لعلاج الشعب الأميركي وشركائنا في الخارج".



ومع ذلك، أوضح البنتاغون في وقت لاحق، أن إسبر كان يعلن فقط عن هدف، وليس وعدًا.



من جهته، قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، وهو عضو رئيسي في فرقة العمل المعنية بالفيروس التاجي بالبيت الأبيض، إنه من المحتمل أن يكون اللقاح جاهزًا في شهر كانون الثاني/ يناير، ولكن "لا يوجد ضمان" بأنه سيكون فعالًا.



وأضاف فرانسيس كولينز، مدير المعاهد الوطنية للصحة الأسبوع الماضي، إن إنتاج لقاح بحلول شهر كانون الثاني/ يناير هو "هدف مرن".