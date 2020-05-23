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كيف سيكون الطقس خلال أيام عيد الفطر؟
رام الله - دنيا الوطن
 توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت معتدلاً في معظم المناطق نهاراً، وفي ساعات الليل يكون الجو باردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر ملموس درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة والجو باردا نسبياً الى بارد وامطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: كتلة هوائية باردة نسبيا الى باردة مرافقة لامتداد منخفض جوي يؤثر على المنطقة لذا يكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق مختلف خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموسة على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال الأيام المقبلة من الانخفاض الحاد على درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل، وتدني مدى الرؤيا الأفقية.

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