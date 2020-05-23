شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: إحدى مصابات كورونا من ذوي الأمراض المزمنة وتحت المتابعة المكثفة

الصحة بغزة: إحدى مصابات كورونا من ذوي الأمراض المزمنة وتحت المتابعة المكثفة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، فجر السبت، أن إحدى إصابات فيروس كورونا التي تم تسجيلها يوم الثلاثاء الماضي 19 أيار/مايو 2020 هي سيدة تبلغ من العمر 76 عام عادت إلى قطاع غزة مؤخراً من ذوي الأمراض المزمنة.

وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن السيدة تعاني من اضطرابات في الجهاز التنفسي نتيجة إصابتها بالفيروس وهي تحت العلاج والمتابعة السريرية المكثفة بمستشفى العزل بمعبر رفح.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إنها إجراء 116 عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون الكشف عن إصابات جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد أن تم تسجيل 25 حالة أعلنت عنها الوزارة مساء أمس الخميس.

وأكدت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 55 حالة، ما زال منها 39 حالة موجبة "مصابة بالفيروس"، دون تسجيل أي حالة وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الدخول في مستشفيات العزل بلغ 39 حالة مؤكدة، وتم عمل خروج لـ 12 حالة في حين ما زالت 4 حالات داخل الحجر الصحي في معبر رفح .

وأوضح التقرير، أن اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغت 8,766 عينة، بينها 8,711 ظهرت نتيجتها سلبية "غير مصابة" و 55 عينة إيجابية.

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