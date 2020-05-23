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بدء سريان قرار منع الحركة بكافة محافظات الضفة الغربية

بدء سريان قرار منع الحركة بكافة محافظات الضفة الغربية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
بدأ منذ من مساء الجمعة، سريان قرار منع الحركة بشكل كامل في جميع المدن والمخيمات والقرى في كافة محافظات الوطن، والذي سيستمر حتى نهاية يوم الاثنين 25/5/2020.

وبناء على قرار مجلس الوزراء الذي أعلنه رئيس الوزراء محمد اشتية، السبت الماضي ستمنع الحركة بشكل كامل خلال هذه الفترة، وستغلق جميع المرافق العامة والخاصة ما عدا الافران والصيدليات التي يمكن الوصول إليها سيرا على الأقدام، وفق وكالة (وفا). 

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