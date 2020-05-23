شؤون فلسطينية

جمعة: ندعو أبناء فتح للحوار والإبتعاد عن المناكفات ودعم قرارات القيادة الفلسطينية

جمعة: ندعو أبناء فتح للحوار والإبتعاد عن المناكفات ودعم قرارات القيادة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
دعا القيادي في التيار الإصلاحي، أشرف جمعة، أبناء حركة فتح جميعا بالجلوس إلى طاولة الحوار لوضع الخطط والآليات لدعم وتنفيذ أي قرارات صادرة عن القيادة، ومواجهة أي خطط مستقبلية لدولة الاحتلال والإدارة الأمريكية حتى لو وصل الأمر لعودة الكفاح المسلح.

وأكد جمعة، في تصريح صحفي، أن جميع القوى والفصائل طالبت الرئيس عباس، ومنذ قيام واشنطن بإجراءاتها التعسفية ضد قضيتنا الفلسطينية والتي شملت إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ووقف المساعدات عن وكالة الغوث، وصولا لصفقة القرن، ولخطة ضم أجزاء من الضفة الغربية، بإتخاذ خطوات عملية على الأرض وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بوقف كافة الإتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، ومنها إتفاق أوسلو، وإتفاقية باريس الإقتصادية، والتنسيق الأمني.

وتابع: "بما أن الرئيس قد إتخذ بعض القرارات بوقف تنفيذ بعض الاتفاقات، لذا يصبح علينا جميعا مسؤولية وطنية وواجب أخلاقي، بالإبتعاد عن كل المناكفات الإعلامية التي لاتخدم قضيتنا الفلسطينية، وأن يتم التركيز على الدعوة للوحدة الوطنية، ومواجهة الإحتلال، ودعم تنفيذ القرارات الصادرة عمليا على الارض ، باجماع وطني فلسطيني شامل".

وشدد على ضرورة التداعي كأبناء حركة فتح بعيدا عن أي مسمى أو أي تصنيف، للجلوس على طاولة الحوار لوضع الخطط والآليات لدعم وتنفيذ هذه القرارات ومواجهة أي خطط
مستقبلية من دولة الاحتلال والإدارة الامريكية حتى لو وصل الأمر لعودة الكفاح المسلح، والذي سيشكل إجماعا بالنسبة لكل أبناء الحركة.

وطالب جمعة، بدعوة جميع الفصائل الوطنية بالجلوس على طاولة الحوار، لوضع برنامج كفاحي موحد برؤية وأهداف وطنية موحدة يكون شعارها فلسطين أولا وأخيرا، والتحرك الشعبي مهم جدا تحت عنوان علم واحد، وطن واحد، وشعب واحد، لمواجهة كل التحديات والمخاطر التي تستهدف قضيتنا.

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